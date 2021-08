La Gazzetta dello Sport – Oggi la Roma lascerà il Portogallo per recarsi a Siviglia, dove domani sera (ore 22) affronterà il Betis nell’ottava amichevole della sua stagione. Poi il ritorno a Roma, subito dopo la partita. Nel frattempo oggi dovrebbe anche arrivare l’attesa ufficialità di Matias Vina, il terzino sinistro che non dovrà far rimpiangere Spinazzola. Infine Morgan De Sanctis (il vice d.s.) ha rinnovato per altri due anni il suo contratto con la Roma.