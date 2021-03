Da Fonseca in giù: gli allenatori della Roma sono tutti in bilico

Corriere dello Sport (R. Maida) – Niente è come sembra, molto può cambiare. La Roma è un motore ibrido che si ricarica in continuazione, alla ricerca dell’equilibrio sostenibile. Non c’è solo una prima squadra da rinforzare e puntellare. C’è anche uno staff tecnico e dirigenziale che non è ancora completo e che verrà definito nelle prossime settimane.

Il fatto è che sono tutti in scadenza: dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, che ha anche la delega al settore giovanile, a Bruno Conti, icona della società e del vivaio, fino a tutti gli allenatori da Fonseca in giù. A cominciare da un’istituzione, Alberto De Rossi, il tecnico della Primavera che si avvia a lasciare la Roma dopo 28 anni di militanza. Al suo posto Tiago Pinto sta valutando se cercare un allenatore fuori, non per forza italiano, oppure se ragionare su una promozione interna. Nel secondo caso il candidato è Fabrizio Piccareta, che oggi siede sulla panchina dell’Under 17.

Ma anche Piccareta è in scadenza di contratto. Così come Aniello Parisi, allenatore dell’Under 18 e Tugberk Tanrivennis, responsabile dell’Under 16. De Sanctis è destinato e restare. Bruno Conti idem: nessuno conosce meglio di lui il territorio.