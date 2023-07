Dopo mesi di rumors, domani verrà messa in vendita la nuova maglia della Roma firmata Adidas per la stagione 2023/2024. Torna il “Lupetto” di Gratton al posto dello stemma tradizionale, strisce su maniche e colletto in giallo ocra. Dietro il collo la scritta “Daje Roma Daje”, ma la vera ciliegina sulla torta sarà il font delle scritte: all’interno dei numeri sarà presente la mappatura della città di Roma e si potrà notare anche il Colosseo in miniatura.

Negli ultimi giorni si vociferava anche di un possibile cambio numero di Dybala, ma come raccolto da Pagineromaniste.com la Joya rimarrà con il suo 21. L’argentino aveva rifiutato la sacra dieci già lo scorso anno appena approdato a Roma: “Ho parlato col direttore, mi aveva proposto di indossare la maglia numero 10 che è molto importante qui per quello che ha fatto Totti. Io credo che quel numero e quella maglia debbano ancora essere sua per ciò che rappresenta per la città e i tifosi. Ho ringraziato molto, per portare una maglia così c’è bisogno di tanto rispetto e responsabilità. Quella è ancora la sua maglia. Un giorno magari potrò portarla, ma oggi sono contento di avere il 21 che per me è importante”.