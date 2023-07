Tutti pazzi per Lazar Samardzic il classe 2002 che quest’anno si è messo in mostra con l’Udinese segnando 5 reti e realizzando 4 assist ed ha attirato l’attenzione di diversi club italiani. In Serie A interessa all’Inter che però dopo aver chiuso Frattesi resta un po’ defilata, anche se i neroazzurri hanno incontrato l’Udinese nei giorni scorsi. Anche il Napoli campione d’Italia è molto attratto dalle potenzialità del calciatore, ma c’è anche la Roma con Mourinho che stima molto il serbo e sopratutto vorrebbe un calciatore con le sue caratteristiche. C’è poi anche l’Atalanta con Gasperini, che apprezza molto il calciatore e ne è massimo estimatore. Per ora il Milan non sembrerebbe interessato anche se Samardzic potrebbe essere prefetto nel gioco di Pioli.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Udinese ha fatto la sua valutazione del calciatore, e non accetterà un’offerta al di sotto di 18 milioni. Difficile però che il serbo resterà ad Udine anche nella prossima stagione.