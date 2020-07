Cutrone: “Contro la Roma ci aspetta una bella partita, la classifica non rispecchia i nostri valori e vogliamo dimostrarlo”

Il Corriere Dello Sport (F.Bandinelli) – Patrick Cutrone ha già segnato due volte alla Roma in carriera, con la maglia del Milan, ed ogni volta che ha trovato il gol ha festeggiato sempre i tre punti. Adesso vuole provare a ripetersi, rincorrendo il quinto centro con la Fiorentina. Il calciatore viola descrive la sfida in programma contro i giallorossi, parlando, tra le altre cose, anche di Dzeko e Kalinic. Queste le sue parole:

Chi è più pericoloso in questo momento: voi, con lo scatto d’orgoglio che avete dimostrato nelle ultime settimane, o la Roma, che lotta per l’Europa?

La Roma ha obiettivi importanti davanti, ma noi non vogliamo smettere di muovere la classifica. Lo abbiamo dimostrato anche con l’Inter, ci aspetta una bella partita. Dovremo restare concentrati per 95 minuti ed essere spietati sotto porta quando avremo l’occasione.

Raggiunto l’obiettivo salvezza, la leggerezza d’animo della Fiorentina può diventare un ostacolo per i giallorossi?

Siamo sempre stati consapevoli di essere una squadra migliore rispetto alla fotografia scattata dai numeri. La classifica non rispecchia i nostri valori, ora vogliamo dimostrarlo.

Di fronte, da avversario, ritroverà Nikola Kalinic, ex viola e suo compagno ai tempi del Milan. Che attaccante è?

E’ una specie di regista offensivo, è lesto nel trovare gli spazi e abile a far giocare in avanti e bene tutta la squadra.

E Dzeko?

E’ una delle colonne della Roma. Ha sempre segnato tanto, in qualunque club. Non ha solo l’istinto per il gol, ma anche la grande abilità di costruire i presupposti per mandare in rete i compagni.