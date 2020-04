Roma, tregua con gli ultrà: la Curva Sud consegna i pacchi della società

Repubblica.it (M.Pinci) – I gruppi ultrà della Curva Sud, quelli spesso in contrasto o in tensione con la società per i risultati della squadra, hanno scritto qualche settimana fa una lettera agli uffici del club di viale Tolstoj: “Vorremmo aiutarvi, possiamo?”. La Roma ha risposto, chiamandoli a dare una mano davvero: “Potreste aiutarci a consegnare dei pacchi a chi ne ha bisogno”. e consegne dei beni di prima necessità da parte del club sono iniziate con gli aiuti agli abbonati oltre i 75 anni, ora il circuito si è esteso. Arrivando ad supportare famiglie di over 60 – molti di più, quindi – ma anche i bambini. Il piccolo gruppo di personale deputato alle consegne, però, non bastava per far fronte a questa necessità. Così, è nata l’idea di chiedere un aiuto fattivo agli ultrà.