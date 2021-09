CSKA Sofia, Mladenov: “Pensiamo troppo alla Roma”

Al termine del pareggio (1-1) nel derby contro lo Slavia Sofia, Stoycho Mladenov – allenatore del CSKA Sofia, avversario giovedì della Roma nell’esordio dei giorni di Conference League – ha parlato anche della sfida contro la formazione di Mourinho. Queste le sue parole: ”

“La verità è che pensiamo troppo al match con la Roma. Nelle prossime 24 ore valuteremo come stanno. Gli infortuni stanno condizionando molto la nostra stagione e siamo in una situazione complicata. Sarebbe bello non iniziare il girone con una sconfitta, purtroppo a causa degli infortuni non so chi avrò a disposizione, avrò difficoltà anche a fare una formazione base. Oggi (ieri, ndr) altri due giocatori si sono infortunati e non sappiamo ancora se recupereranno”.

La formazione bulgara deve infatti fare i conti con diverse defezioni. Nel derby contro lo Slavia Sofia, si è fermato Geferson. Il terzino brasiliano ha abbandonato il terreno di gioco dopo 12 minuti. Si va ad aggiungere così alla lista che vede presenti anche Koch – che dovrebbe rientrare a gennaio -, Charles e Vion.

Il primo è alle prese con un problema fisico, mentre il secondo è reduce da un intervento chirurgico. Quanto al centrocampista francese, invece, è stato operato l’8 settembre per frattura malleolare. Infine, doppiamente indisponibile Caicedo. Il centravanti ha accusato problemi muscolari nel finale di gara, ma non sarebbe stato comunque a disposizione per squalifica.