CSKA Sofia, esonerato il tecnico Belchev

Cambio in corsa per il CSKA Sofia, prossimo avversario della Roma in Europa League. L’allenatore della squadra bulgara Stamen Belchev, è stato esonerato. Si è rivelato fatale i pareggio in campionato per 1-1 contro l’Arda Kardzhali, il sesto in questo campionato. Inoltre la prima partita in Europa League e conseguente sconfitta contro i romeni del Cluj aveva lasciato molte perplessità sul futuro del tecnico. A riportarlo la stessa società sul proprio sito ufficiale CSKA.bg. Queste le parole: “Vi informiamo che Stamen Belchev non è più l’allenatore del CSKA. Il mister e il suo assistente Vladislav Janusz si sono separati dal club in modo consensuale. Ringraziamo Belchev per il lavoro, la professionalità e la dedizione che ha mostrato ogni minuto della sua avventura al CSKA, così come per la grande gioia che ci ha procurato portando la squadra ai gironi di Europa League. Auguriamo il meglio al mister”.