Crotone, Dragus positivo al Coronavirus

Il Crotone, attraverso un comunicato, ha annunciato ufficialmente la positività al Covid-19 di uno dei suoi giocatori. Nel comunicato apparso sul sito del club si legge come il calciatore in questione sia Dragus. Il giocatore era rientrato dagli impegni con l‘Under 21 della Romania. Il calciatore risulta lievemente sintomatico ed è stato immediatamente isolato dal resto del gruppo. Tutti gli altri giocatori sono risultati negativi ai tamponi. Inoltre il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario da ieri sera in una struttura ricettiva locale, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento. Lo riporta fccrotone.it.