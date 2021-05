Crotone, Cosmi: “Con la Roma una partita dove non c’è niente da giocarsi, se non la dignità”

Serse Cosmi ha rilasciato delle dichiarazioni a il rossoblu.it. Tra gli argomenti trattati la sfida con la Roma di domenica. Ecco le sue parole:

“Sul fatto che la Roma sia più delusa del Crotone ho qualche dubbio. Sono molto dispiaciuto, per non usare qualche altro termine. Una partita dove non c’è niente da giocarsi, se non la dignità. Sono molto frustato, il mio stato d’animo sarebbe di giocare queste quattro partite dando tutto per dimostrare che questa retrocessione viene accettata, ma deve terminare in una determinata maniera. Credo sia l’unica motivazione che deve esserci nei giocatori. Entrare in campo all’Olimpico senza avere le motivazioni giuste da un giocatore del Crotone contro la Roma, sarebbe umiliante per ognuno di noi. Io non lo prevedo, magari vivo un calcio diverso”.