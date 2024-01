La Roma continua a cercare un ds che sostituirà Tiago Pinto dal 3 febbraio, data di scadenza del suo contratto. Tra i nomi sulla lista giallorossa ci sarebbe anche quello di Christopher Vivell. L’ex Chelsea e Lipsia, stando a quanto riportato dalla Bild, sarebbe una figura gradita al Bayern Monaco per affiancare Eberl (ds della società tedesca). Per il ruolo di dirigente nella società romanista, ci sarebbero in lista anche i nomi di Mitchell, Massara e Edwards.