Cristante regista ma in mezzo alla difesa

Il Messaggero (S. Carina) – “Cristante tra i centrali è una possibilità nella difesa a tre, ha giocato in questa posizione molto bene proprio in una partita col Parma. Porta molta qualità in fase di costruzione e può essere una soluzione“. L’indicazione di Fonseca è chiara. Volendo dare continuità in questo momento di difficoltà, il modulo a tre è pronto a una nuova evoluzione. Cristante in difesa è una mossa che da un lato regala maggiore qualità, dall’altro mette un controllo più efficace nella profondità del gioco avversario. Contro la velocità di Gervinho e Kulusevski ce ne sarà bisogno.