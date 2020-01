Cristante nel motore della Roma: domani a Parma toccherà a lui

Cristante, dopo un lungo infortunio, rientrerà nelle gerarchie giallorosse e lo farà a Parma, in Coppa Italia, giocando dal primo minuto. L’ex Atalanta, fresco di un rinnovo fino al 2024, ha giocato 25 minuti di grande intensità contro la Juventus e Fonseca lo ritiene pronto. Tornano a giocare dal primo minuto anche Under e Kalinic, visto anche la squalifica di Dzeko rimediata l’anno scorso in quella pazza partita contro la Fiorentina. Per quanto riguarda il reparto difensivo, Mancini e Smalling dovrebbero essere sempre al loro posto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.