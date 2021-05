Cristante e Mancini sperano, Verratti c’è

Il Tempo (S. Pieretti) – Per Mancini è arrivato il giorno delle scelte. La nuova lista dei convocati è attesa per metà pomeriggio, e comprenderà i ventisei giocatori che prenderanno parte ai prossimi Europei. Al massimo ci saranno un paio di riserve che saranno aggregate al gruppo fino alla giornata di martedì quando la Figc – entro mezzanotte – dovrà consegnare all’Uefa la lista ufficiale. I ballottaggi restano quattro; Cragno–Meret, Mancini–Toloi, Sensi–Cristante, Kean–Raspadori: l’amichevole vinta contro San Marino ha rafforzato la posizione di Bernardeschi.

Per quanto riguarda i portieri, la situazione sembra essere già definita: Donnarumma è il titolare, Sirigu sarà il dodicesimo. Il cagliaritano Alessio Cragno al momento sembra aver superato la concorrenza di Meret per quanto riguarda il ruolo di terzo portiere.

Nella rosa dei difensori centrali sono sicuri del posto Bonucci, Chiellini, Acerbi e Bastoni, sulle fasce laterali Florenzi, Emerson Palmieri, Di Lorenzo e Spinazzola: il romanista Mancini e l’atlantino Toloi si contenderanno l’ultimo posto. Sui centrocampisti, la situazione sembra essere quasi definita, molto dipenderà da quanti rischi vorrà correre il ct; Verratti non è al meglio, ma il tecnico jesino lo includerà nei convocati pur sapendo che non potrà utilizzarlo almeno nella partita d’esordio contro la Turchia in programma l’11 giugno a Roma.

Sono certi della chiamata anche Jorginho, Barella, Pellegrini, Locatelli. Gli ultimi due posti verranno assegnati tra Sensi,Pessina e Cristante. Il centrocampista dell’Inter è reduce da un problema muscolare, ma ciò che preoccupa sono le frequenti ricadute: con Verratti già in precarie condizioni, chiamare anche Sensi sarebbe un rischio enorme, e per questo motivo sembrano favoriti gli altri due azzurri.

In attacco gli esterni saranno Insigne, Chiesa, Bernardeschi e Berardi, le due punte centrali saranno Immobile e Belotti. Resta da decidere il terzo centravanti: Moise Kean, nonostante la scala prestazione contro San Marino sembra essere favorito su Raspadori.