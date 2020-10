Cristante adesso chiede spazio: “Conquisterò anche la Roma”

Corriere dello Sport (R.Maida) – L’azzurro brilla sulle spalle di Bryan Cristante che dopo il gol alla Moldova lancia lo sguardo verso la Roma: “Non è un problema per me la concorrenza. Siamo in tanti a centrocampo, ci giocheremo il posto. Ho sempre avuto il mio spazio nella Roma, se anche sono andato in panchina qualche volta non è un dramma“. Ora si gode i complimenti di Mancini che lo ha messo al centro della formazione sperimentale, ma non intende montarsi la testa. L’acquisto di Smalling lo ha sgravato da un’occasione che poteva diventare un fardello. Per la sua intelligenza e coraggio Fonseca gli aveva chiesto di giocare difensore centrale, non volendo alterare gli equilibri tattici della difesa a tre. La duttilità, come successo per Florenzi, rischia di non essere un vantaggio. Dal suo arrivo alla Roma la società ha acquistato tre centrocampisti e, per fare spazio a Pedro, Pellegrini è reotrcesso nella sua posizione. Per questo Cristante ha perso posizioni nelle gerarchie.