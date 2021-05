Cresce l’attesa per l’arrivo di Mou. Lo sbarco a Roma i primi di giugno

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Cresce l’attesa per l’arrivo di José Mourinho a Roma. I tifosi continuano a manifestare il loro entusiasmo per la scelta fatta dai Friedkin. Ieri un’altra opera artistica a tinte giallorosse è apparsa in via Urbana, nel cuore del Rione Monti. Questa, come il murales a San Giovanni, vede Mourinho protagonista. Il prossimo allenatore della Roma è stato trasformato in “San José” dallo street artist Anonimo 74.

La presentazione di Mourinho avverrà ai primi di giugno: poi il tecnico sarà impegnato in qualità di commentatore all’Europeo. La società sta valutando la possibilità di fare un evento in pompa magna, sperando di poter riportare per l’occasione all’Olimpico qualche centinaia di tifosi. Il nuovo tecnico porterà il suo staff di fiducia, ha avuto carta bianca dalla società.

Avrà con sé anche un nuovo allenatore dei portieri. Marco Savorani, che ha svolto un ottimo lavoro in questi anni, potrebbe seguire Fonseca nella sua nuova avventura. Mourinho potrebbe essere affiancato anche da un ex calciatore che conosce l’ambiente. Nei giorni scorsi si era parlato di De Rossi e Samuel, impegnati con le Nazionali.