Come la Roma, anche la Cremonese si è allenata oggi in vista della sfida di Coppa Italia. La squadra di Stroppa si è ritrovata alle 15:00 al centro sportivo e, dopo una fase di attivazione muscolare, ha lavorato in palestra. Successivamente, ha svolto esercizi tecnici e movimenti tattici pre partita in campo. Nella mattinata di domani la Cremonese svolgerà l’allenamento di rifinitura e, successivamente, dopo pranzo, la squadra grigiorossa partirà in direzione di Roma. Lo riferisce Tuttocremonese.com.