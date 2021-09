Costanzo: “Vorremmo far cantare l’inno prima delle partite a cantanti romanisti, come Alex Britti e Noemi”

L’advisor esterno per la comunicazione della Roma, Maurizio Costanzo, è intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo, tornando a parlare delle radio e dell’inno. Queste le sue parole:

“Stiamo cercando una soluzione per la diretta, con una rotazione delle varie radio secondo le indicazioni della Lega Serie A. A nostro parere le radio sono fondamentali e vogliamo favorire un dialogo diretto, io insisto sempre di più per un clima di grande collaborazione tra le radio, i tifosi e la società. Stiamo cercando una soluzione con la Lega Serie A. Oltre a questo, durante ‘A Scuola di Tifo’, l’iniziativa di Roma Cares, per una radio che seguirà l’evento ci sarà la possibilità di intervistare uno o più calciatori. Inoltre pensiamo di regalare un gadget della Roma a chi si vaccina, per spingere ulteriormente la campagna vaccinale. Poi un’altra questione importante, a cui i tifosi giallorossi tengono molto: l’inno. Seguendo un suggerimento di Mourinho stiamo studiando come far cantare l’inno della Roma ai cantanti romanisti prima delle partite, come Alex Britti o Noemi che ha già detto di sì. Questo anche per favorire il clima prima della partita. E le radio sono importantissime per il clima. Le ritengo fondamentali, chi demonizza le radio non ha capito niente. L’abbigliamento raccolto durante gli Europei lo vorrei far arrivare ai bambini afghani, vediamo se ci riesco”.