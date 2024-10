Evan N’dicka, difensore della Roma, è stato convocato dalla Costa d’Avoria in vista dei prossimi impegni. Il ct Emerse Faé ha infatti inserito il giallorosso nella lista dei calciatori chiamati alla presenza per la doppia sfida contro Sierra Leone (match in programma l’11 e il 15 ottobre) valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.