Cosmi: “Mourinho alla Roma un bene per il nostro calcio”

Tuttosport – L’allenatore del Crotone Serse Cosmi chiede uno scatto di dignità ai suoi giocatori in vista della gara di stasera contro la Roma e del finale di campionato senza più obiettivi concreti. Ecco le sue parole: “Affrontiamo un’avversaria blasonata in uno stadio importante. Credo che non sia necessario aggiungere altro. Voglio vedere un Crotone che scenda in campo con il giusto atteggiamento: i ragazzi hanno il privilegio di giocare in un fantastico scenario e dovranno onorarlo al meglio. Credo che inevitabilmente verrà tutto da solo, come la partita contro l’Inter, una partita di dignità. Poi entriamo in una settimana dove ci saranno tre gare”.

“Mourinho alla Roma? Credo che sia un bene per tutto il nostro calcio, una persona che sa catturare su di sé tanta attenzione, una persona non banale, che suscita comunque sia sempre tanta curiosità, tanta attenzione. Sono curioso e felice che ritorni a far parte del nostro campionato, poichè mancano personaggi con la sua caratura”.