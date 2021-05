Cosmi: “Con la Roma sconfitta inopportuna. Gli ultimi 20 minuti sono stati una brutta cosa, per la società e i tifosi”

La pesante sconfitta (5-0) subita contro la Roma procura ancora eco in casa Crotone. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il Verona (domani alle 20:45), Serse Cosmi è tornato a parlare della gara di domenica. Queste le parole del tecnico dei calabresi: “Mi aspetto una reazione ad una sconfitta inopportuna”.

Leggi anche: Superlega, Uefa apre indagine su Juventus, Real Madrid e Barcellona

Cosmi ha poi aggiunto: “Anche altre squadra vanno incontro a passivi importanti, ma noi, a parte nella gara con l’Atalanta, siamo sempre rimasti dentro la partita. Quei 20 minuti finali con la Roma sono stati una brutta cosa, per la società e per i tifosi“.