Coronavirus, il bollettino di oggi: 289 casi, 6 decessi e 275 guariti

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino odierno relativo a guariti, positivi e deceduti per Coronavirus attraverso i propri canali ufficiali. Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 289 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 246.776. I decessi sono stati 6, con il totale delle vittime che sale a 35.129. Gli attualmente positivi sono 12.616, 7 in più rispetto a ieri, 38 i ricoverati in terapia intensiva (-2). Il totale di dimessi e guariti sale a 199.031 (+275).

