Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 3.797 nuovi casi. Aumentano invece i decessi: oggi 52, ieri 26. In aumento anche il numero dei guariti, pari quest’oggi a 5.265 contro i 3314 di ieri. Gli attualmente positivi risultano essere 103.556.