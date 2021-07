Come di consueto, il Ministero della Salute ha dirmato il bollettino circa la pandemia da Coronavirus. Quest’oggi i nuovi casi sono pari a 932, in aumento rispetto a ieri. 22 i decessi, per un totale di 127.637 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 47.779. Diminiuscono sempre i ricoverati di 84, di cui 9 in terapia intensiva.