Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Si registrano 5.077 nuovi casi, a fronte di 130.000 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono 373.670. I deceduti sono 198 (123.031 in tutto), mentre i guariti sono 15.063, 3.619.586 in tutto.