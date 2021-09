Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 4.578 nuovi casi e 51 decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 4.578 nuovi casi, in leggero aumenti rispetto ai 4.552 di ieri.

Diminuiscono invece i decessi: oggi 51, ieri 66. In calo anche il numero dei guariti, pari quest’oggi a 5.756 contro i 6.549 di ieri. Tasso di positività all’1,3% (-0,3%).Gli attualmente positivi risultano essere 113.040, -1.231 rispetto a ieri. Cresce il numero di tamponi effettuati: 355.993, 71.354 di più di ieri.