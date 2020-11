Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 499.118 (+26.770). C’è stato un incremento di 37.809 casi nelle ultime 24 ore (a fronte di 234.245 tamponi), per un totale di 862.681. Si registrano 446 nuovi decessi rispetto a ieri, 40.638 da inizio pandemia. I pazienti guariti di oggi sono 10.586 per un totale di 322.925.