Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 3.739 nuovi casi, 126 i decessi

Il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Si registrano 3.739 nuovi casi, a fronte di 249.911 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono 246.270, per un totale di 4.209.707 casi da inizio pandemia. I deceduti sono 126 decessi,

125.919 in totale, mentre si registrano 12.633 guariti in più rispetto a ieri. Scendono ricoveri ordinari (-515) e terapie intensive (-64).