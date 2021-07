L’ultimo report del ministero della Salute registra 3.558 nuovi casi che portano il totale a 4.293.083. Gli attualmente positivi sono in totale 49.310, +1.760 i guariti (4.115.889), mentre i decessi sono 10. Crescono ancora le terapie intensive: oggi si segnano 3 ricoverati in più per un totale di 165.