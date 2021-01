Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 20.331 nuovi casi, 548 decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha rilasciato il bollettino odierno circa gli aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19 in Italia. I nuovi positivi – a fronte di 178.596 tamponi – sono 20.331. Si registrano poi 548 decessi. Si registrano poi 183 ingressi in rianimazione. I guariti, invece, sono 20.227.

Nella giornata di ieri il numero dei positivi era pari a 15.378 su 135.106 tamponi effettuati. I decessi erano 649. I guariti, infine, ammontavano a 16.023, mentre 68 erano i guariti.