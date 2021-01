Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino con gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 569.161, con 15.378 nuovi casi, a fronte di 135.106 tamponi effettuati, per un totale di 2.181.619 casi da inizio pandemia. Si registrano 649 decessi nelle ultime 24 ore, 76.329 da inizio pandemia, e 16.023 guariti (1.536.129 in totale). Sono 68 i nuovi pazienti ricoverati, ma calano di 10 unità quelli in Terapia Intensiva.