Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 12.074 nuovi casi, 369 i decessi

Il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 388.864, con 12.074 nuovi casi rispetto a ieri (a fronte di 294.411 tamponi effettuati), per un totale di 2.751.657 casi da inizio pandemia.

Si registrano 369 decessi (94.540 in tutto) e 16.519 nuovi guariti, per un totale di 2.268.253. I pazienti ricoverati sono 220 in meno rispetto a ieri, di cui -31 in Terapia Intensiva.