Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 11.252 nuovi casi, 237 i decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino giornaliero contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 453.968, con 11.252 nuovi casi nelle ultime 24 ore (a fronte di 213.364 tamponi effettuati), per un totale di 2.553.032 casi da inizio pandemia.

Leggi anche: LIVE- Roma, Reynolds è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche – FOTO e VIDEO

Si registrano 237 decessi in più rispetto a ieri (88.516 il dato totale) e 20.396 nuovi guariti (2.010.548 in tutto). Inoltre sono stati somministrati fino alle 17 di oggi in Italia 1934633 vaccini, di cui prime dosi: 1339807, seconde dosi: 594826.