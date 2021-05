Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Si registrano 1.820 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 233.674, per un totale di 4.217.821 casi da inizio pandemia. I decessi sono 82 in più rispetto a ieri, 126.128 in tutto, mentre i guariti sono 6.358 in più, 3.858.019 in totale.