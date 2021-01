Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 10.593 nuovi casi, 541 i decessi

Il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino giornaliero riguardante la diffusione del Coronavirus in Italia nel corso delle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 482.417, con un incremento di 10.593 casi totali rispetto a ieri, per un totale di 2.485.956 casi da inizio pandemia.

Si registrano 541 nuovi decessi – 86.422 in tutto- e 19.256 guariti in più nelle ultime 24 ore. Si riducono i pazienti ricoverati di 118 e quelli in Terapia Intensiva di 49.