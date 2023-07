Sotto le indicazioni dello Special One, il gm Tiago Pinto, tornato a lavoro ieri, sta cercando un attaccante e un centrocampista per puntellare la rosa della Roma. Per la linea mediana di José Mourinho, si seguono Sabitzer, Renato Sanches e Kamada, ma sul taccuino di Pinto vi è anche Dominguez del Bologna. Il centrocampista argentino classe ’98 è pronto a lasciare l’Emilia Romagna, ma la concorrenza è folta, con Milan, Fiorentina e Fenerbahce. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.