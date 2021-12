Coppa Italia Primavera, Roma-Cosenza 2-0: conquistato il passaggio del turno, reti di Voelkerling Persson e Pagano

Pagine Romaniste – Dopo il pareggio per 2-2 in campionato contro la Juventus, i ragazzi di Alberto De Rossi tornano alla vittoria. 2-0 della Roma Primavera al Cosenza in Coppa Italia, grazie alle reti di Voelkerling Persson (73′) e Pagano (85′). I giallorossi conquistano così il passaggio del turno: sarà la Juventus l’avversaria nei quarti di finale, data la vittoria dei bianconeri per 1-0 sulla Lazio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-3): Berti; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Louakima, Faticanti, Di Bartolo, Oliveras; Volpato, Voelkerling Persson, Padula.

A disposizione: Mastraontonio, Baldi, Missori, Tahirovic, Dicorato, Zajsek, Rocchetti, Ngingi, Pagano, Cherubini, Verrengia, Pellegrini.

Allenatore: Alberto De Rossi.

COSENZA CALCIO (–): Borrelli, Cimino, De Rogatis, Szyszka, Abbruzzese, Sirimarco, Spingola, Difatta, Arioli, Caizza, Zilli.

A disposizione: Pompey, Casciaro, Muto, Gigliotti, Esposito, Dodaro, Bapignigni, Caracciolo, Costanzo, Sadik, Mazzarino.

Allenatore: Antonio Altamura.

Ammoniti: Faticanti (24′), Keramitsis (55′).

Marcatori: 73′ Voelkerling Persson, 85′ Pagano.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Assistenti: Pellino di Frattamaggiore.

Croce di Nocera Inferiore.