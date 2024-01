Prossimo impegno per la Roma è in Coppa Italia contro la Lazio. Il derby valido per i quarti di finale della competizione è in programma mercoledì 10 gennaio alle ore 18.00. Sono state rese note le designazioni arbitrali per il match, a dirigere la gara ci sarà Orsato. Assistenti Imperiale e Rossi L. Il IV uomo sarà Manganiello, mentre al VAR Irrati. Avar affidato a Abbattista. Note le polemiche tra lo Special One e Orsato. Nel 2021 nel primo derby tra Mourinho e Sarri: “Non all’altezza del bel calcio“, aveva dichiarato l’allenatore giallorosso. Anche in quel caso alla guida del VAR c’era Irrati che non richiamò Guida per un possibile penalty. Nell’azione successiva arrivò il 2-0 firmato da Pedro.