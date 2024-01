Perché ha scelto la Roma e non il Frosinone? Quello che è successo?

“Ringraziamo l’interesse da parte del Frosinone, ma quando ha chiamato mister Mourinho non è stato molto difficile scegliere”.

Ci conferma che Dean dovrà firmare un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028?

“Sì, Dean dovrà firmare per un altro anno. Questo faceva parte dell’accordo con la Juventus”.

Come si è comportata la Juventus in questa trattativa?

“Si è comportata molto bene. Juventus e Roma hanno fatto di tutto per concludere positivamente l’affare. Siamo grati per quello che è accaduto”.