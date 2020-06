Il Napoli batte la Juventus ai rigori e si aggiudica la Coppa Italia

Il calcio è tornato. Dopo le due semifinali di pochi giorni fa, oggi si è assegnato il primo trofeo post Coronavirus. Ad aggiudicarsi la Coppa Italia è stato il Napoli che ha battuto la Juventus ai rigori. Ritmi bassi per tutta la partita con le azioni pericolose che sono state poche anche se i partenopei avrebbero meritato qualcosa in più nei 90 minuti per il gioco espresso. Da segnalare un palo di Insigne nel primo tempo e uno nel finale di Elmas. Alla fine ai tiri dagli undici metri hanno avuto la meglio gli azzurri che hanno sfruttato gli errori di Dybala e Danilo.