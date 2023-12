La Roma ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia, del 3 gennaio, contro la Cremonese. La sfida, valida per gli ottavi della competizione, permetterà al vincitore di sfidare la Lazio ai quarti di finale. Questo il comunicato del club:

“In palio c’è un super quarto di finale. In palio c’è il Derby! La sfida di Coppa tra Roma e Cremonese è un’altra grande tappa di una stagione giallorossa in crescendo.

I biglietti possono essere acquistati dalle ore 16 di giovedì 7 dicembre. Ogni tifoso ne potrà comprare fino a un massimo di 4, per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus Serie A potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due tagliandi in un’unica transazione. Per tutti gli abbonati Coppe è già attivo il servizio di cambio utilizzatore”.