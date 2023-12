La prolungata assenza di Smalling per la retroguardia della Roma è un problema, soprattutto numericamente. Tiago Pinto sonda possibili sostituti sul mercato, nel frattempo l’infiammazione dei tendini del centrale inglese non permette al numero 6 giallorosso di scendere in campo. Come riporta Calciomercato.com, una possibile soluzione potrebbe essere un intervento chirurgico, altrimenti i tempi di recupero potrebbero slittare a febbraio.