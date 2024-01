La Repubblica (M. Juric) – Meno uno alla partita più importante della stagione. Lazio-Roma di Coppa Italia si presenta così. Come lo spartiacque di una squadra aggrappata con le unghie e con i denti agli obiettivi stagionali. Ancora tutti in piedi. Perché con una vittoria contro i biancocelesti sarà semifinale. Da giocare il prossimo mese di aprile. Una bandierina da apporre il prima possibile per regalarsi in piena primavera la possibilità di continuare a lottare per un trofeo. Il primario obiettivo di José Mourinho, in piena crisi di uomini ed energie.

Tutto sulla Coppa Italia, poi si vedrà. Compreso il playoff di febbraio con il Feyenoord. Domani sarà ancora emergenza difesa. Niente esami per Llorente, uscito al primo tempo di Roma-Atalanta per un problema all’adduttore destro. Lo spagnolo si è fermato in tempo. Nessuna lesione e rimane la speranza di averlo a disposizione contro la Lazio. Mancini proverà a stringere i denti ancora una volta. Ma in caso di forfait di uno dei due è pronto il giovane Huijsen che ben ha impressionato contro i bergamaschi.