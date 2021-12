Si fa sempre più imminente l’inizio della Coppa D’Africa. Per la Roma i giocatori impegnati nella competizione sono Diawara e Darboe, con quest’ultimo in procinto di aggregarsi con la sua Nazionale. Il classe 2001 ha pubblicato una foto che ritrae la sua valigia, pronto per partire con questa didascalia: “È l’ora della AFCON“. I due centrocampisti saranno impegnati dal 9 gennaio al 6 febbraio, saltando sicuramente le gare contro Milan, Juventus, Cagliari e Lecce in Coppa Italia.