Contro l’Inter Fonseca punta su Veretout

La Repubblica (F.Ferrazza) – Nella ricerca della quadratura della Roma Fonseca ha capito di poter fare affidamento su Jordan Veretout. 40 presenze tra campionsto e coppa per quello che è il giocatore più utilizzato della rosa. Veretout è un giocatore duttilissimo, capace di muoversi in varie posizioni. Uno dal rendimento costante che ha segnato anche 5 gol fino a questo momento. All’interno di ragionamenti legati alla prossima stagione il francese è il punto fermo. Lo sarà anche domani contro l’Inter, gara in cui si potrebbe rivedere Smalling dall’inizio. La Roma continua a trattare a ritmi serrati per comprarlo e si vorrebbe chiudere sui 14-15 milioni di euro, ma dall’Inghilterra c’è la concorrenza di Tottenham ed Arsenal.