Conte ritrova Barella, ma Lukaku resta in dubbio: pronto Sanchez

Il Messaggero (S.Riggio) – In casa Inter non è più il momento dei rimpianti. Domani sera i nerazzurri saranno ospiti della Roma e non potranno sbagliare. Conte tira un sospiro di sollievo ed accoglie la bella notizia del rientro di Barella. Il centrocampista sarà titolare al fianco di Brozovic. Da valutare ancora le condizioni fisiche di Lukaku che punta ad essere a disposizione. Se non dovesse farcela spazio a Sanchez con Lautaro. In difesa rientrano Godin, dalla squalifica, e de Vrij, dal turno di riposo.