Conte e il Recovery Fund con un pensiero all’Olanda e il cucchiaio: “Do you remember Totti?”

Dopo 20 anni il cucchiaio di Totti ai rigori contro l’Olanda ad Euro 2000 è ancora un’immagine iconica. Il tocco morbido che ha spiazzato van der Sar e che ha portato l’Italia in finale, poi persa contro la Francia ai supplementari, viene usato anche in ambito politico. Il riferimento è al Premier italiano Giuseppe Conte che ha celebrato l’accordo sul Recovery Fund ricordando, proprio agli olandesi, il grande gesto dell’ex capitano della Roma dicendo: “Do you remember Totti?“, seguito dal movimento del cucchiaio. Lo riporta il sito del Corriere della Sera.