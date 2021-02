Edin Dzeko partirà ancora dalla panchina. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, Fonseca ha scelto di schierare titolare in attacco Borja Mayoral nel lunch match contro l’Udinese. Il tecnico portoghese dovrà gestire il turnover anche in vista della sfida contro il Braga in Europa League di giovedì 18 febbraio.