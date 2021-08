Conference League, Trabzonspor-Roma 1-2. Pellegrini e Shomurodov regalano la vittoria a Mourinho

Pagine Romaniste – Una Roma semplice, solida e vincente quella andata in scena nell’andata dei playoff contro il Trabzonspor valevole per i gironi di Conference League. I giallorossi partono inizialmente con il freno a mano tirato, ma pian piano prendono campo e il possesso. Dopo un primo tempo praticamente privo di azioni, è la Roma a passare in vantaggio: Mkhitaryan mette un cross di sinistro per Pellegrini che tutto solo batte Cakir. La gioia della squadra di Mourinho viene strozzata 10 minuti dopo: Bruno Peres, in posizione dubbia, mette un cross per il neo entrato Cornelius che batte Rui Patricio. La partita sembra essere chiusa, ma Shomurodov regala la vittoria alla prima stagionale a seguito di un calcio d’angolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir, Bruno Peres, Edgar Le, Vitor Hugo, Koybasi (63′ Trondsen); Bakasetas, Ozdemir (77′ A. Ömür), Hamsik; Gervinho (63′ Cornelius), Djaniny (83′ Koita), Nwakaeme.

A disposizione: Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Serkan, Yunus, A. Parmak, A. Ömür, Murat Cem, Yusuf.

Allenatore: Abdullah Avci.

Indisponibili: Koiota, Omur.

Squalificati: –

Diffidati: –

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout (89′ Diawara); Zaniolo (91′ Reynolds), Pellegrini (89′ Kumbulla), Mkhitaryan (82′ Carles Perez); Shomurodov (82′ Mayoral).

A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling, Villar, Abraham.

Squalificati: –

Diffidati: –

Arbitro: Jug (SLO).

Guardalinee: Vidali e Vukan (SLO).

Quarto Uomo: Kajtazovic (SLO).

Marcatori: 55′ Pellegrini (R), 64′ Cornelius (T), 81′ Shomurodov (R)

Ammoniti: 14′ Bruno Peres (T), 15′ Vina (R), 51′ Edgar Le (R)

Espulsi:

Note:

PRE PARTITA

Ore 18:17 – La formazione del Trabzonspor:

Ore 18.08 – L’undici iniziale della Roma: