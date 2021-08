Conference League, sarà il Trabzonspor la rivale dei giallorossi: Molde ko ai rigori

Il Tempo (M. Vitelli) – Il Trabzonspor batte il Molde 5-4 dopo i calci di rigore e terrà a battesimo la Roma europea di José Mourinho in Conference League (19 agosto in Turchia e 26 all’Olimpico per i playoff). Dopo il 3-3 del match di andata in Turchia, l’1-1 di ieri sera ha portato le squadre prima ai supplementari e poi ai tiri dal dischetto (non esiste più la regola che in caso di parità i gol valgono doppio).

L’hanno spuntata gli ospiti e così la Roma ritroverà subito Bruno Peres, autore ieri di una buona prova e freddo a realizzare il suo rigore. Ci sarà da tenere d’occhio anche l’altro ex Gervinho e Hamsik.